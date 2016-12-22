陳鎮湘赴陸 交流觀光農牧等議題
中國國民黨副主席陳鎮湘今天下午率團前往北京，他表示，此行是為台商、台生、陸配、觀光旅遊業、農漁業等交流爭取應該有的權益，並沒有傳遞最新兩岸局勢的訊息。
陳鎮湘下午3時35分搭乘華航CI517班機前往北京進行國共交流，他在登機前接受訪問時表示，此行主要是中國國民黨與中國共產黨的對話交流，延續國民黨黨主席洪秀柱在上個月前往大陸，與共產黨中央委員會總書記習近平會談後，對於兩岸和平發展的作為。
陳鎮湘說，此行交流的三項主題，包括兩黨與基層的交流、青年與基層的交流、兩岸民眾的權益與保障，內容都相當重要。
記者問到，針對美國總統當選人川普對「一個中國」的立場談話，國民黨此行否傳遞最新兩岸局勢下的訊息？陳鎮湘表示，國民黨並非執政黨，不會傳遞訊息，而此行主要是為台商、台生、陸配、觀光旅遊業、農漁業等爭取應該有的權益，同時在後天與藍營執政八縣市的代表，一起與陸方進行交流。1051222
(中央社)
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