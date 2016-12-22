游泳》飛魚再戰2020？ 贊助商與親友：有可能
「飛魚」菲爾普斯近日出現在美國的一本運動雜誌封面，照片上只見到他的脖子上掛滿了4屆奧運會摘下的23面金牌，因此外界開始猜測，這是否預告著他有可能再戰2020東京奧運？這項消息獲得親友與贊助商的力挺，但菲爾普斯本人並未親口證實。
現年31歲的菲爾普斯，已參加過5次奧運會，2004雅典奧運奪得6金，2008年北京奧運席捲8金，2012年倫敦奧運添得4金，今年里約奧運參加6項拿下5金，只在100公尺蝶式輸給新加坡小將史庫林。總計5屆奧運獲得了23金、3銀、2銅，成為奧運史上最多「金」的男人。
對於外界不斷揣測飛魚有可能會復出的消息，菲爾普斯不置可否的說，「確實有可能，但是還要奮戰4年？我寧願未來20年擁有健康的身體，也不選擇自殺式的訓練。」
不過，去年才與菲爾普斯簽下5年贊助的國際知名大廠商卻認為飛魚只要休息2到3年就會宣布復出，甚至菲爾普斯的老婆妮可也覺得他會為了兒子重新回到游泳池畔。
(中時電子報)
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