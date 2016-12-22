禁止恐怖活動 港府擬修改法令

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香港政府建議修改「聯合國（反恐怖主義措施）條例」，禁止以恐怖主義為目的離開香港或進入另一個國家。

港府同時希望藉著修法來禁止以任何方法直接或間接為恐怖主義提供和籌集財產。

商業電台今天報導，香港保安局向立法會提交相關文件指出，此舉是因應聯合國安理會決議中的強制要求。

保安局方面表示，香港是打擊清洗黑錢財務行動特別組織的成員，因此按照組織建議，把恐怖活動集資行為刑事化。1051222

(中央社)