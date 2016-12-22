蔡依林談感情低調 難得對外證實分手

歌手蔡依林、藝人男友錦榮驚傳分手，宣告6年情已逝。細數蔡依林過往戀情，從周杰倫、彭于晏到錦榮，蔡依林對感情向來低調，這次由經紀人證實分手消息，實屬難得。

現年36歲的Jolin蔡依林，1999年出道至今，一共歷經3段戀情。檯面上的感情就屬和歌手Jay周杰倫的過往戀情最為人津津樂道，兩人相識於綜藝節目「我猜我猜我猜猜猜」，卻因周杰倫在2005年與侯佩岑共遊日本被拍到，「雙J」戀因而宣告破局，不過兩人都從未證實是戀人關係，但也因此漸行漸遠，避不見面。

直到2010年蔡依林擔任周杰倫演唱會嘉賓，「雙J」合體再度引發關注，不過兩人雖合體，但感情絕緣，只恢復朋友關係，後續周杰倫結婚生子，談到蔡依林也都大方祝福。

第二段蔡依林與彭于晏的地下戀情，始於兩人被目擊同遊英國倫敦，有一說是當時彭于晏所屬的經紀公司阻止兩人戀情發展，也有一說疑似是彭于晏媽媽對於蔡依林不願公開戀情反感，兩人戀情在2009年告吹，2011年蔡依林父親也間接承認蔡依林、彭于晏曾經是戀人關係。

2010年紐西蘭模特兒錦榮因擔任蔡依林「玩愛之徒」MV男主角而相識，之後就被目擊兩人同遊日本東京，2013年蔡依林也到紐西蘭見錦榮父母，關係穩定。

不過蔡依林向來鮮少提及感情的事情，反倒是2013年錦榮在出席活動時，先是坦言蔡依林見過他的父母，錦榮媽媽甚至很開心在紐西蘭有人可以和她說中文。

過去蔡依林雖然沒有正面談及錦榮，但從兩人時常出遊、只要蔡依林有演唱會就能見到錦榮身影來看，可看出兩人感情穩定，但卻在今天爆出分手消息，令外界震驚。

蔡依林經紀人也證實分手消息，這對感情向來低調的蔡依林而言，難得公開說明戀情。至於分手原因，經紀人則說，細節不清楚，是藝人的私事。1051222

(中央社)