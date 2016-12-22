駭走價值5千萬比特幣 檢調搜索約談

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販售比特幣的科技公司負責人指控今年6月間公司遭駭，自己帳戶被偷走2400多枚比特幣，價值約新台幣5000萬元。檢調今天收網搜索約談2名犯嫌。

檢調指出，泓科科技公司在今年6月間遭人以電腦入侵方式偷走2400多枚比特幣，比特幣行情約為一枚新台幣2萬1000元，經清查被害帳戶為公司負責人，被害人隨即向調查局新北市調處報案。

辦案人員搜證後，台北地檢署檢察官林錦鴻指揮新北市調處幹員，兵分2路搜索黃姓等2人嫌疑犯住處並帶回2人偵訊，全案朝妨害電腦使用等罪嫌偵辦。1051222

(中央社)