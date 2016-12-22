拔河隊鎖定中國 目標世界運動會4連霸

中華女子拔河代表隊在世界運動會締造3連霸，教練郭昇（圖）表示，已針對2017年賽事最大的假想敵中國大陸做相關演練，這次參賽唯一的目標就是要完成4連霸。中央社記者李晉緯攝 105年12月22日

中華女子拔河代表隊在世界運動會締造3連霸，教練郭昇表示，已針對2017年賽事最大的假想敵中國大陸做相關演練，這次參賽唯一的目標就是要完成4連霸。

中華民國拔河運動協會理事長吳育昇在極力奔走後，向企業募款逾百萬元購置3台「油壓式拔河訓練模擬機」，並捐贈給景美女中、僑泰中學、鼓山高中3所北、中、南的基層學校，希望讓教練、選手在訓練上有事半功倍的成效。

景美女中拔河隊教練郭昇表示，模擬機這個月在景美女中安裝完成，試用這些日子以來，感覺效果很好，在訓練的質上也比以往高很多。

郭昇提到，過去訓練使用舊式的器材，選手在訓練過程中只要力量稍有不足，就可能因為荷重塊快速落下而被拖著走，進而因為跌倒等問題造成傷勢，現在新式器材的反拉力量可由電腦設定，除去這方面的問題後，選手受傷的機會降低很多，也能更放心的加強訓練的強度。

中華女子代表隊2月在荷蘭進行的世界室內拔河錦標賽敗給中國大陸，雖仍獲得亞軍，也拿下2017年在波蘭進行的世界運動會參賽權，但中國大陸的崛起令人不得不注意。

郭昇說，中華女子代表隊自2005年起，在每4年舉行一次的世界運動會已完成3連霸，明年朝4連霸邁進之路最大的假想敵就是中國大陸，目前選手們已開始備戰，教練這邊也針對選手的肌耐力加強，並針對中國大陸制訂戰術方針，唯一的目標就是要達到4連霸。1051222

(中央社)