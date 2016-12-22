潛偏鄉學校偷iPad 通緝犯落網

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苗栗縣銅鑼鄉文峰國小電腦教室月初遭人潛入偷走13台iPad，警方查緝逮捕一名毒品通緝犯，他稱只竊取11台平板電腦，其中9台透過網拍賣出，1台用來交換毒品，剩下1台留下自用。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 105年12月22日

苗栗縣銅鑼鄉文峰國小電腦教室月初遭人潛入偷走13台iPad，警方查緝逮捕一名毒品通緝犯，從他手機發現多張國小校園平面圖，懷疑他正打算故技重施犯案，所幸及時查獲。

文峰國小電腦教室12月3日深夜遭竊賊破壞窗型冷氣口的珍珠板潛入行竊，校方事後清點短少13台提供中、高年級學生教學使用的iPad，換算損失新台幣近13萬元，苗栗警分局組成專案小組偵辦，過濾比對學校周邊各路口上百支監視器畫面，今天循線在桃園市中壢區將涉案的41歲江姓男子拘捕到案。

江姓男子因毒品案遭桃園地院發布通緝，警方上午前往他家中執行搜索，起出1台失竊iPad mini。江男只坦承竊取11台平板電腦，其中9台透過網拍賣出，1台用來交換毒品，剩下1台留下自用。

警方調查，江男曾在連鎖3C賣場工作，熟悉電腦相關產品，犯案前不僅先到各校網站下載平面圖，研究行竊路線，甚至直接前往「場勘」，員警勘查他手機內有多張苗栗縣國小校園平面圖，懷疑他正計畫再侵入其他學校行竊，所幸及時查獲。

警方表示，將追查其餘iPad流向並清查江男是否涉及其他學校竊案，全案訊後依竊盜罪嫌移送法辦。1051222

(中央社)