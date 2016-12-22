中市跨年疏運5接駁車路線 部分公車配合延駛

「2017花Young台中」跨年晚會今年以雙主場形式，將於31日在洲際棒球場及麗寶樂園第二停車場登場！交通局已安排5條接駁車路線、超過300輛公車及遊覽車接駁民眾至活動會場；部分市區公車將配合延後收班，歡迎民眾多加利用大眾運輸工具往返跨年晚會。

交通局長王義川說，接駁車去程時間為31日下午4時至晚間10時，在豐原火車站（東站）、朝馬轉運站（秋紅谷）及高鐵台中站都有接駁車行駛至麗寶樂園；洲際棒球場接駁車可在朝馬轉運站（秋紅谷）及潭子火車站搭乘。

高鐵台中站─麗寶樂園接駁車按時刻表發車，其餘接駁路線去、回程車距每10至15分鐘一班，車滿即發車；回程末班車時間則為1月1日凌晨2時。

交通局指出，為配合疏運跨年晚會散場人潮，該局協調部分市區公車路線最晚延後收班至1月1日凌晨2時；台灣大道優化公車（300路）自1/1日凌晨0時至2時，每15分鐘發一班車，其他市區公車也將配合延後收班。民眾參考相關接駁車乘車位置及市區公車延後收班路線、班次資訊。

配合跨年晚會交通管制措施，從31日下午2時起，14、14副、14延及771路公車將調整行駛后庄路─松竹路─環中路─昌平路，影響站為「四張犁(昌平路)」及「四民頂街(昌平路)」，民眾可至后庄路替代站「四民衛生所」、「四張犁國小」、「后庄松平路口」及「后庄」乘車；127路公車(往豐樂雕塑公園方向)則調整行駛環中路─昌平東七路─豐樂路─崇德路，影響站包括「環中長生巷口」、「洲際棒球場」及「錦村市場」，民眾可至「豐樂昌平東六路口」乘車。

12、58、71及127(往洲際棒球場方向)路公車不受交通管制措施影響，但若人潮過多，將配合現場員警指揮調整行駛動線(規劃調整為行駛崇德路─環中路─昌平東七路─豐樂路─崇德路，影響站為「錦村市場」及「洲際棒球場」)。晚會交通管制措施解除後，公車即恢復原行駛動線及停靠站位，請民眾多加留意，更多跨年晚會及交通資訊請上官網查詢。

(中時)