員農生謝明坤以小搏大 挺進亞運國手培訓隊
員林農工謝明坤參加2017年台北世大運及世錦賽初選暨2018年亞運跆拳培訓隊選拔，「以小搏大」擊退大學名校對手贏得男子74至80公斤級冠軍成為國手培訓隊員，這是員農校史最好的成績，師生們更期待他成為國家代表隊，為國爭光。
校長林玉芬表示，這次「三合一」國手選拔賽，員農體育班3年級生謝明坤，是74至80公斤級賽中唯二的高中生，但他不畏戰，咬著牙根力抗國立體育大學、台灣體育運動大學以及台師大等名校的強勁對手，過關斬將拿到第一名，贏得全場驚嘆連連。
謝明坤表示，小時候長得又矮又胖，而且有輕微氣喘，父母在他小二的時候送他去練跆拳，沒想到就練出了興趣，現在不僅長高變瘦，也非常有自信。
曾經也是跆拳國手的教練葉竣翔說，謝明坤為了爭取進入國手培訓隊，每天都要練習6至8小時，卻從來不說累。而他練就的好體力及累積11年的經驗及技巧，是這次勝出的關鍵。
林玉芬表示，謝明坤在高二時就曾奪下全中運第3名，高三時則奪下全國青少年賽第2名以及全國總統盃第2名，所以希望他除了明年全中運在彰化能夠為彰化縣留下歷史性的金牌，大家也期待他能夠成為台灣代表隊，挺進2017世大運及2018雅加達亞運再奪牌。
(中時)
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