陸博物館小編揪看紀錄片 引微博論戰？
大陸四川三星堆博物館小編日前在微博發文表示同事揪團去看紀錄片「我在故宮修文物」，卻意外引發一場「趣味論戰」，各家博物館惡搞推出「換地方修文物」紀錄片，還大比誰較「資深」。
大陸觀察者網報導，四川廣漢三星堆博物館20日在微博寫到「今天博物館組織去看電影『我在故宮修文物』，修復室的同事表示上班自己修，下了班還要看別人修，心情難以言表。」
浙江省博物館隨後在微博轉發三星堆博物館的發文，留言寫下惡搞的系列片名，並標記對應的博物館，如「我在斷橋修文物」@浙江省博物館、「我在鴨子河修文物」@四川廣漢三星堆博物館…等。
這段對話引起大量網友討論，近年成立的江西海昏侯國遺址管理局也在官方微博轉發相關貼文，並附上竊笑的表情符號。
對此，三星堆博物館立刻「回擊」，對海昏侯微博留言「劉賀你個剛出土的居然敢笑老前輩」。之後包括西漢南越王博物館、陝西歷史博物館也加入這場趣味微博論戰。
有大陸網友留言表示，「劉賀：雖然我剛出土，可我埋的早哇」、「你們都在修文物，就劉賀在數錢」，還有人留言笑稱「我在微博裡看大家修文物」。1051222
(中央社)
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