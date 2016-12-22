阿富汗塔利班攻擊國會議員住家 8死

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阿富汗警方說，槍手衝進海曼德省國會議員華里在首都喀布爾的家，殺害8人，華里本人試圖自屋頂逃脫，跳下後受傷。

美聯社報導，塔利班（Taliban）宣稱犯下昨晚這起攻擊事件，並說攻擊是以軍事官員會議為目標。

警察穆拉迪（Sadiq Muradi）說，一群槍手攻擊來自動盪南部海曼德省（Helmand）的國會議員華里（MirWali）的住家，與警衛打鬥數小時，殺死8人，包括華里家人、朋友和他的個人保鑣。另有3名攻擊槍手喪命。

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）譴責這起攻擊行動。

儘管冬季通常戰鬥稍歇，塔利班仍升高他們的叛亂活動，目前國際間加強努力重起陷僵局的和談。

自美國2001年主導入侵阿富汗，15年來數千億美元挹注該國後，阿富汗國內安全情勢仍令人憂慮，而阿富汗部隊奮力控制衝突。（譯者：中央社羅苑韶）1051222

(中央社)