女模暴斃案 土豪哥遭境管

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W飯店女模暴斃案，台北地檢署為確保「土豪哥」朱家龍能順利出庭，今天向全國各機場、海關、海巡發布境管，相關單位若發現土豪哥欲離境，必須在第一時間電話通報北檢。

全案緣於郭姓女子7日早上身披浴袍，意識模糊，在江姓與洪姓男子、劉姓女子等人攙扶下，從W Hotel搭計程車前往國泰醫院治療，隨後轉往台北榮總，經急救仍宣告不治；郭女疑有施用毒品，將待解剖報告出爐釐清。檢方日前已傳喚江姓、洪姓男子等人到案，依過失致死罪嫌諭令交保。

警方8日晚間約談曾出入飯店的「土豪哥」朱家龍。朱男向警方供稱，經常入住該飯店，當時他在屋內看電視，沒看到毒品或有人吸毒，對死者印象不深，後來自己先離開，不清楚後續狀況。

承辦檢察官目前尚未約談朱男說明，但為確保他未來能順利出庭，已向各機場、海關、海巡發布「境管通知」。

檢方人士表示，實務上檢察官若不同意案件當事人離境，可立即傳真拘票到港口或機場，由執勤人員將當事人留置、拘提。

檢方人士指出，「境管通知」屬行政處分的一種，並非「限制出境」。移民、海巡人員僅可暫時留置當事人，若要求境管的單位拿不出拘票則要放行。1051222

(中央社)