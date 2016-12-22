許信良：沒邦交國 對台灣一點關係都沒有
亞太和平研究基金會董事長許信良今天說，大陸要把台灣邦交國挖走，「我們歡迎得很」，但大陸不會這樣。沒邦交國，對台灣生存發展一點關係都沒有，「小國對我們只是負擔」。
亞太和平研究基金會今天舉辦「2017年美國新政局與亞太情勢演變－台灣之挑戰與契機」研討會。許信良面對媒體詢問，聖多美普林西比和台灣斷交，會否引發斷交潮時，作上述表示。
許信良指出，大陸如果要把所有邦交國挖過去，「我們歡迎得很，都帶走太好了，我們少負擔，小國對我們來說只是負擔而已」，這對台灣是好事不是壞事，但大陸不會這樣做。
許信良表示，中國大陸決定要把台灣的邦交國都搶走的話，「我們無可奈何，很難對抗」。台灣與大陸競爭邦交國會處於絕對劣勢，能維持多少邦交國取決大陸態度，如果對岸不讓台灣有任何一個，「我們就很難擁有」。
許信良接著說，「小邦交國有那麼重要嗎？」他認為，自己一輩子都生活在台灣，受到國際力量的干擾和影響，每次這方面的挫敗，好像面臨危機一樣。「其實這不重要，沒有任何邦交國，對台灣生存發展一點關係都沒有」。
他表示，「我們哪裡在乎小國的斷交，這不是挫敗」。許信良指出，把與台灣生存發展毫無關係的事情當成挫敗，「我一輩子都遇到這種事情，我就很痛恨這種我們所處的大環境」。
媒體詢問是否主張外交無用論？許信良表示，「本來就是如此，一點都不重要，小國對我們只是負擔而已」。他說，真正問題不在邦交國，而是怎麼處理美國以及和中國大陸的關係，「這才是生死存亡」。
許信良指出，自己年輕時台灣每天都吵，如何維持聯合國席次，是否與美國、日本斷交，但現在台灣在全世界的處境非常好，與美國等大國的關係，比當時中華民國是常任理事國的時候好多了。1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。