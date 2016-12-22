許信良：沒邦交國 對台灣一點關係都沒有

亞太和平研究基金會董事長許信良今天說，大陸要把台灣邦交國挖走，「我們歡迎得很」，但大陸不會這樣。沒邦交國，對台灣生存發展一點關係都沒有，「小國對我們只是負擔」。

亞太和平研究基金會今天舉辦「2017年美國新政局與亞太情勢演變－台灣之挑戰與契機」研討會。許信良面對媒體詢問，聖多美普林西比和台灣斷交，會否引發斷交潮時，作上述表示。

許信良指出，大陸如果要把所有邦交國挖過去，「我們歡迎得很，都帶走太好了，我們少負擔，小國對我們來說只是負擔而已」，這對台灣是好事不是壞事，但大陸不會這樣做。

許信良表示，中國大陸決定要把台灣的邦交國都搶走的話，「我們無可奈何，很難對抗」。台灣與大陸競爭邦交國會處於絕對劣勢，能維持多少邦交國取決大陸態度，如果對岸不讓台灣有任何一個，「我們就很難擁有」。

許信良接著說，「小邦交國有那麼重要嗎？」他認為，自己一輩子都生活在台灣，受到國際力量的干擾和影響，每次這方面的挫敗，好像面臨危機一樣。「其實這不重要，沒有任何邦交國，對台灣生存發展一點關係都沒有」。

他表示，「我們哪裡在乎小國的斷交，這不是挫敗」。許信良指出，把與台灣生存發展毫無關係的事情當成挫敗，「我一輩子都遇到這種事情，我就很痛恨這種我們所處的大環境」。

媒體詢問是否主張外交無用論？許信良表示，「本來就是如此，一點都不重要，小國對我們只是負擔而已」。他說，真正問題不在邦交國，而是怎麼處理美國以及和中國大陸的關係，「這才是生死存亡」。

許信良指出，自己年輕時台灣每天都吵，如何維持聯合國席次，是否與美國、日本斷交，但現在台灣在全世界的處境非常好，與美國等大國的關係，比當時中華民國是常任理事國的時候好多了。1051222

(中央社)