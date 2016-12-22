許信良：大陸用挑剔態度看民進黨作為
亞太和平研究基金會董事長許信良今天說，大陸傳統上就對民進黨有敵意，用挑剔態度看民進黨一切作為，總統蔡英文很清楚說不會挑釁，就看大陸怎樣理性冷靜務實面對兩岸關係。
亞太和平研究基金會今天舉辦「2017年美國新政局與亞太情勢演變－台灣之挑戰與契機」研討會。許信良面對媒體詢問，聖多美普林西比和台灣斷交後，兩岸現況是否已慢慢從冷和平走向冷對抗時，作上述表示。
許信良表示，大陸傳統上就對民進黨有敵意，民進黨政府上台以後，大陸用挑剔態度看民進黨一切作為。蔡總統很清楚說「我們不會挑釁」，「蔡總統兩岸根本立場，跟國民黨沒有兩樣」。
他說，蔡總統說要用憲法與兩岸人民關係條例處理兩岸關係，甚至兩岸事務負責人也都和民進黨沒關係、沒淵源。行政院大陸委員會主委張小月，海峽交流基金會董事長原本傳出延攬王金平、宋楚瑜，都是重要藍營人士。
許信良表示，蔡總統對兩岸關係是理性、務實，不挑釁中國大陸的核心利益與紅線，這樣理性務實冷靜，與過去兩岸關係基本態度沒有兩樣，現在主要就是看大陸怎樣理性冷靜務實面對兩岸關係。
媒體詢問，蔡總統一直說要維持現狀，在聖多美普林西比和台灣斷交後，還能繼續維持現狀嗎？許信良說，聖多美普林西比和台灣斷交，與兩岸現狀無關，這是太小太小的事情。1051222
(中央社)
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