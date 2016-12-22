台中捷運藍線 獲交通部審查通過

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交通部昨天召開台中捷運藍線計畫複審會議，正式核准台中市政府的提案，修正後轉陳行政院審議。

全線21.3公里的台中捷運藍線，共設15座車站，總經費新台幣1124.41億元，整體自償率為30.54%，台中市政府負擔833.98億元，中央補助290.43億元，路線將行經台灣大道東西向最重要路段，完工後可以帶動沙鹿副都心、台中都心發展，更能增加運輸效益、帶動經濟發展及周邊都市發展。

台中市交通局長王義川今天表示，台中市長林佳龍上任後，為回應台灣大道壅塞的民怨，將實質未達BRT標準的台中BRT，修正為優化公車系統，不僅顯著提升台灣大道運輸效能，更促成台中捷運藍線獲交通部審查通過。

王義川說明，捷運藍線為大台中8條旅運路廊的其中一條，路線西起沙鹿火車站、行經台灣大道進入市區，沿線經弘光大學、靜宜大學、東海大學、榮民總醫院、市政府、國家歌劇院等醫療、學區及觀光休閒娛樂區域，並和捷運綠線G9市政府站串聯形成共站，再往東進入台中火車站，終點站設於干城轉運中心。

此外，捷運藍線在沙鹿火車站（B1站）、台灣大道與文心路口（B9站）及台中火車站（B14站）分別與山手線、捷運綠線形成共站，可轉乘海線沙鹿車站及沙鹿轉運中心、捷運綠線G9站及台鐵台中車站，除能提升民眾搭乘便利性外，透過轉乘共站，更能增加運輸效益。

王義川指出，先前捷運藍線計畫送審，主要問題之一，是與台灣大道BRT路線高度重疊，在民國103年交通部審查可行性研究報告時，便未獲審查通過。經將BRT系統調整為優化公車專用道，並將捷運部分路線進行修訂，終使捷運藍線順利進入審查會程序。1051222

(中央社)