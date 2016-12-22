興大耶誕活動登場 邀民眾入校歡慶
耶誕節將至，國立中興大學24、25日舉辦耶誕系列活動，野餐電影日、興大聖誕夜，活動自下午2時到晚上8時，熱鬧活動邀請民眾一起入校歡度耶誕節。
中興大學舉辦耶誕系列活動，24日下午2時由學生會主辦的聖誕市集、行動圖書館、草地野餐首先登場，在雲平樓前的草坪廣場設有聖誕市集，包含服飾、飾品、食物等11個特色文創攤位。
並與盛食派出所合作推出「盛誕便當」與新鮮果汁，便當內有耶誕老公公造型的飯糰與配菜，讓民眾就地野餐，感受濃濃的耶誕味。
為推廣資源不浪費的共享觀念，學生會也與盛食派出所合作，將擺設二手書及二手衣物，供民眾以書換書、以衣換衣，發揮物資的最大效用。
24日晚間6時，將在雲平樓前的戶外草坪播放「北極特快車」、「我們買了動物園」電影；25日則播放「博士熱愛的算式」與「曼哈頓戀習曲」，讓大家度過一個溫馨的耶誕夜。
興大學務處與國際處舉辦的「興大聖誕夜」活動，24日下午在行政大樓後草坪，舉辦第一屆「nchu國際好聲音」外籍生唱歌大賽，用音樂打破語言隔閡、文化差異，用歌聲歡慶2016耶誕夜，同時興大僑生聯誼會及國際領航社也將上台表演。
現場設有園遊會攤位，來自馬來西亞、印尼、史瓦濟蘭與拉丁美洲的學生親手烹煮家鄉特色食物，包含印尼炒麵、咖啡魚蛋、肉骨茶等，讓大家一嚐異國美食，共度歲末佳節。1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。