興大耶誕活動登場 邀民眾入校歡慶

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耶誕節將至，國立中興大學24、25日舉辦耶誕系列活動，野餐電影日、興大聖誕夜，活動自下午2時到晚上8時，熱鬧活動邀請民眾一起入校歡度耶誕節。

中興大學舉辦耶誕系列活動，24日下午2時由學生會主辦的聖誕市集、行動圖書館、草地野餐首先登場，在雲平樓前的草坪廣場設有聖誕市集，包含服飾、飾品、食物等11個特色文創攤位。

並與盛食派出所合作推出「盛誕便當」與新鮮果汁，便當內有耶誕老公公造型的飯糰與配菜，讓民眾就地野餐，感受濃濃的耶誕味。

為推廣資源不浪費的共享觀念，學生會也與盛食派出所合作，將擺設二手書及二手衣物，供民眾以書換書、以衣換衣，發揮物資的最大效用。

24日晚間6時，將在雲平樓前的戶外草坪播放「北極特快車」、「我們買了動物園」電影；25日則播放「博士熱愛的算式」與「曼哈頓戀習曲」，讓大家度過一個溫馨的耶誕夜。

興大學務處與國際處舉辦的「興大聖誕夜」活動，24日下午在行政大樓後草坪，舉辦第一屆「nchu國際好聲音」外籍生唱歌大賽，用音樂打破語言隔閡、文化差異，用歌聲歡慶2016耶誕夜，同時興大僑生聯誼會及國際領航社也將上台表演。

現場設有園遊會攤位，來自馬來西亞、印尼、史瓦濟蘭與拉丁美洲的學生親手烹煮家鄉特色食物，包含印尼炒麵、咖啡魚蛋、肉骨茶等，讓大家一嚐異國美食，共度歲末佳節。1051222

(中央社)