週六營業郵局減半 考量民眾需求時間拉長
中華郵政今天表示，配合一例一休政策，明年週六營業的郵局從目前287間減少至少一半，但考量民眾用郵需求，週六營業郵局營業時間從原先只到中午12時，延長到下午4時。
中華郵政今年實施郵局整併，目前全台有1312間郵局，24日將再減為1311間。
中華郵政說，目前週六營業郵局有287間，週日營業郵局只剩故宮博物院郵局，因應一例一休將上路，週六營業郵局也會減少至少一半。
但為考量民眾假日用郵需求，未來週六營業郵局減半後，營業郵局時間會從原本只到中午12時，延長至下午4時。
不過，元旦實施已來不及，中華郵政預計，週六營業郵局減半，應該在明年農曆年後，大約是2月中。
中華郵政也規劃，明年週六及週日不再投遞限時掛號郵件，但快捷仍是全年無休。1051222
(中央社)
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