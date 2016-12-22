老牌寢具法蝶傳歇業 勞工局上門撲空

我要評比

國內老牌寢具品牌法蝶驚傳結束營業，新北市勞工局表示，根據10月投保資料，法蝶員工共有30人依《大量解僱勞工保護法》規定，需在60天前通報勞工局，但勞工局未收到相關訊息，今致電公司皆無人回應。

勞工局下午前往五股總公司時，也發現大門深鎖，近日將要求公司派員說明，並追查員工資遣與就職狀況。

(中時)