替妹出氣 男宅配養髮素惡整妹夫遭起訴
北市一名甘姓男子不滿林姓妹夫對妹妹態度不佳，去年上網訂購毛髮森養髮素產品，在訂購單上寫妹夫姓名與地址，並指定貨到付款。林男收到養髮素一時搞不清楚狀況，循線才查出是妻舅惡作劇而提告。台北地檢署今依偽造文書罪，起訴甘男。
據指出，林姓男子與妻子為離婚一事爭吵多時，沒想到離婚後常常莫名其妙收到網購商品，寫信向購物網站查證後，懷疑是妻舅從中搞鬼報警處理。
警方查出，甘姓男子去年11月至「QQBuy」網站，購買一瓶要價上千元的養髮素，卻冒用妹夫名義並填載妹夫地址。
甘姓男子到案坦承不諱，就是為了要幫妹妹出一口氣。
檢察官認為，甘姓男子此舉乃偽造不實線上購物資料之電磁紀錄，足生損害林姓男子與購物網站的管理正確性，因此依法起訴。
(中時)
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