就職2周年 宜蘭市長江聰淵當1日志工
宜蘭市長江聰淵上任即將屆滿2周年，今(22日)率市公所一級主管到陽大醫院蘭陽院區擔任一日志工，協助指引民眾就診動線與發放口罩。
江聰淵也趁機向市民報告任內政績，包括幾米市區公車、中山公園新護城河水綠廊帶以及多項國際藝文活動，更有6個社區先後獲得全國特優殊榮。
「分數讓市民來打。」江聰淵說，市政工作尚有進步空間，其他宜市鐵路高架化、陽大醫院等涵蓋到全縣性的議題，都會盡力交出最好的市政成績單，讓民眾對公部門更加信任。
(中時)
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