洋芋片盒暗藏一粒眠 航警破獲5.5萬粒
兩名有前科的男子以「餅乾」名義，申請將約5.5萬顆的毒品「一粒眠」寄往印尼；全案經航警局、台北關發現內容物有異，循線鎖定寄貨男子，才破獲整起毒品案。
航空警察局今天表示，航警安全檢查大隊與財政部關務署台北關於19日執行航郵中心郵檢勤務時，發現2件以「餅乾」名義寄往印尼出口快捷郵件，影像極為可疑，經開箱檢查，紙箱內除放置洋芋片、科學麵等物品外，另外以鋁箔包夾藏大量藥片。
航警局經送往航醫中心鑑定後，發現為俗稱一粒眠的毒品近3萬粒，另外航警局在20日也以同樣的手法走私一粒眠；兩起毒品合計破獲5萬4810粒，重量為16.88公斤。
航警局表示，經過清查寄送資料與監視錄影畫面後，警方鎖定曾姓及陳姓兩名男子，共同前往新北市板橋區2處郵局寄送4件貨物；警方並在時機成熟後逮捕2男。
男子供稱，因為亟需用錢，才鋌而走險，答應以每次新台幣5萬元的代價，幫友人寄送貨品。
男子在接受偵訊調查後，被依照違反毒品危害防制條例移請檢方偵辦，警方並持續擴大追查幕後集團共犯。1051222
(中央社)
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