追撞車禍大原木插入 槽車司機命大獲救
一輛化學槽車今天行經高速公路楠梓交流道時，追撞一輛卡車，卡車上長約20米、直徑1米的大原木直挺挺插入化學槽車，駕駛受困，經消防人員救出送醫，沒有生命危險。
這起車禍發生在清晨5時16分，化學槽車駕駛疑因未保持安全距離，追撞前方載有原木的卡車，巨大撞擊導致其中一根長約20米、直徑1米的巨大原木擊破槽車車頭玻璃，深入副駕座空位，造成車輛變形，駕駛也受困車內。
高市楠梓消防分隊確認現場車輛無洩漏情形，在安全無虞下，以油壓破壞及撐開器材將變形的車頭撐開，救出受困駕駛，經評估駕駛意識清醒，救護人員立即為他清洗傷口、包紮止血，並以長背板固定後送醫。1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。