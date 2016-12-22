追撞車禍大原木插入 槽車司機命大獲救

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一輛化學槽車22日行經高速公路楠梓交流道時，追撞一輛卡車，卡車上長約20米、直徑1米的大原木直挺挺插入化學槽車，駕駛受困，經消防人員救出送醫，沒有生命危險。（消防局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 105年12月22日

一輛化學槽車今天行經高速公路楠梓交流道時，追撞一輛卡車，卡車上長約20米、直徑1米的大原木直挺挺插入化學槽車，駕駛受困，經消防人員救出送醫，沒有生命危險。

這起車禍發生在清晨5時16分，化學槽車駕駛疑因未保持安全距離，追撞前方載有原木的卡車，巨大撞擊導致其中一根長約20米、直徑1米的巨大原木擊破槽車車頭玻璃，深入副駕座空位，造成車輛變形，駕駛也受困車內。

高市楠梓消防分隊確認現場車輛無洩漏情形，在安全無虞下，以油壓破壞及撐開器材將變形的車頭撐開，救出受困駕駛，經評估駕駛意識清醒，救護人員立即為他清洗傷口、包紮止血，並以長背板固定後送醫。1051222

(中央社)