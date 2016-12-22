菊島之華南瓜新品種 公告授權
高雄區農業改良場今年推出南瓜新品種高雄1號「菊島之華」，它具有消費者喜愛的栗子南瓜口感，果形扁圓 (車輪型)討喜，新品種的非專屬授權已上網公告。
高雄區農改場近幾年來致力於菊島系列南瓜品種改良，成果亮眼，繼民國102年育成南瓜澎湖1號「菊島之蜜」及澎湖2號「菊島之春」後，今年推出的新品種高雄1號「菊島之華」，秋作在高雄市杉林區進行地方試作，成績讓栽培農戶感到滿意。
試作農戶傅天雄表示，秋作南瓜高雄1號在溫網室內栽培公頃產量約25公噸，他種了0.2公頃，雖然部分遭受風災，總計採收產量仍有3.2公噸。棚架上結實累累，果實宛如一個個燈籠高掛在空中，景觀令人驚艷。
傅天雄表示，目前行口批發價格每公斤新台幣58.3元，換算每公頃收益可達90萬元以上，試作成績讓他感到滿意。
高雄場場長林景和指出，高雄1號有別於目前台灣流行品種，品種辨識度極高，具有消費者喜愛的栗子南瓜口感，綿密芳香又可口，涼拌鮮食或烹調熟食兩相宜，也可做成南瓜拿鐵飲品及冷凍南瓜塊等產品，消費者接受度高。
林景和表示，新品種具有生產者、行銷商及消費者3贏的潛力，非專屬授權案已於11月公告在高雄場網站，歡迎有意願承接的業者洽談授權事宜，讓新品種儘速量產供產業運用。1051222
(中央社)
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