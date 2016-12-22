姜棟元和韓孝珠主演電影金色夢鄉

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南韓電影界人士今天透露，演員姜棟元和韓孝珠已確定領銜主演電影「金色夢鄉」，目前正在準備拍攝工作。

南韓「亞洲經濟」報導，「金色夢鄉（Golden Slumber）」原為中村義洋執導的日本電影，改編自伊阪幸太郎同名小說。

據報導，此次將翻拍的韓國版電影「金色夢鄉」，講述著一名計程車司機被冤枉暗殺了總統候選人，但周圍有不少相信並幫助他的人，故事就此展開。1051222

(中央社)