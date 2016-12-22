迎戰時力 高志鵬：總統鼓勵年輕綠委露臉

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總統蔡英文今天與正國會立委便當會，民進黨立委陳亭妃會後表示，與總統便當會純聊天。立委高志鵬說，總統說時代力量立委很年輕，要年輕立委蔡適應等人多露臉。

蔡總統中午與民進黨次團體正常國家促進會（簡稱正國會）立委陳亭妃、高志鵬、蔡適應、吳琪銘、陳歐珀、黃秀芳等人舉行便當會。

陳亭妃說，很多立委同仁反映，總統忙於國政，沒機會與總統見面，因此她邀大家與總統一起吃便當，還有人說，前總統陳水扁卸任後，這是第一次進總統府，蔡總統心情不錯，純粹聊天吃飯。

高志鵬表示，總統關切議員轉任立委如蔡適應、吳琪銘等年輕立委初任立委的看法。他們表示，當議員與當立委差很大，總統鼓勵蔡適應等年輕立委要多露臉，回過頭看著高志鵬說「當然不是說你，你40歲就長這個樣子」，高志鵬回說「報告總統，我30歲就長這個樣子」。1051222

(中央社)