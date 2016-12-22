國民黨黨主席選舉熱 高市年輕新血增

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中國國民黨即將改選黨主席，國民黨高市黨部新進黨員及回鍋黨員也漸增，高雄市黨部透露，近來有不少人申請回復黨員，也有不少年輕人自主申請入黨，為黨注入年輕新血。

高雄市黨部統計，目前全市合格黨員8萬5700人，但具有投票資格者僅近4萬人；另黃國雄、黃國山黨部黨員數計約2萬9700人。

多名高雄市議員受訪表示，近來積極遊說加入黨員，希望壯大黨的組織；有議員則認為，選舉黨主席有助於吸納更多黨員。

依規定，新黨員應在1月19日前完成申請並繳費，其餘黨員應在3月底完成黨費繳款，才符合黨主席選舉資格，否則都不具選舉權。1051222

(中央社)