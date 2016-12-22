百年來首次 日本年度新生兒不到100萬

日本再度面臨新生兒人口大減的困境，今年度首度低於100萬人，成為史上最大降幅。（達志影像/Shutterstock）

近年來日本政府與民間最憂慮的議題之一，就是新生人口逐年大減。根據日本媒體報導，今年（2016）的新生兒人口約在98至99萬人之間，較去年大幅減少，是自1899年開始有全國新生兒統計資料後，百年來首次少於百萬人。此一警訊，讓日本政府未來勢必改變現行的「催生」獎勵。

據路透社（Reuters）報導，已經多年維持低出生率的日本，再度傳來警訊，今年度（2016）的新生兒人口僅98萬多名，成為從1899年開始進行全國統計後，百年來第一次出生人口低於百萬。由於極低的出生率，日本也再一次出現了人口負成長的困境，從2005年創下最低生育率1.25後，政府不斷地推出各種「催生」的政策與優惠，雖經10年的努力有所斬獲，卻仍然遠遠不及預期目標1.8（全球平均約為2.5，台灣今年是1.17）。

安倍晉三出任首相後，除了振興國內經濟外，對於日本長期面對的低生育率一事，更是盡其所能地「催生」，除了不斷端出相關的生育優惠牛肉，更以曾想用國家力量協助年輕男女相親。最新出爐的2017-2018總預算報告中，高達32.5兆日圓（約8.83兆台幣）社會保障領域支出將佔總額3成，其中也包含了醫療與幼兒保育師的設立經費。此外，根據官方統計資料，日本歷年新生兒人數最多的一年在1949年大戰後，當年共有269.6萬人出生。

日本和台灣由於國情、社會文化有許多相似之處，在生育率和人口老化議題上，日本比我國早發數年，其國內衍生之問題與解決方略，應該是台灣的政府與民間關注的焦點才是。高漲的物價、高不可攀的房價和育兒成本大增之下，只以治標之法去「獎勵」生育，並非國家長遠之計，如何避免情況日益惡化，日本的案例絕對值得我們關注和研究。

(中時電子報)