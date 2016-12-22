說好的公主抱呢？Baby被抱起變「端菜」笑翻
由鍾漢良、Angelababy（楊穎）、孫藝洲、甘婷婷主演的電視劇《孤芳不自賞》，將於明年1月播出，近日官方不斷釋出預告影片，唯美又氣勢磅礡的情境，引發眾多期待，但其中一幕Angelababy被公主抱的畫面，卻讓大家噴笑連連，笑稱變成「公主端」了啦！
《孤芳不自賞》改編自同名人氣小說，講的是在戰亂頻繁、分合不定的亂世下，晉國鎮北王處北捷（鍾漢良飾）和燕國女諸葛白娉婷（Angelababy飾）的愛情故事，預計2017年1月2日開播，今（22日）定檔預告片曝光，點出劇中的人物關係外，看來也是段愛恨交織的虐心戀，讓觀眾直呼超期待。
不過，其中一幕Angelababy本來應要被唯美公主抱的畫面，畫風卻有些搞笑，原來是男生抱起Baby時，Baby整個人就像往下掉了一樣，且看起來腿短了好大一截，動作看來有點彆扭，網友見狀打趣說「好像抱小孩」、「上菜一樣」、「變公主端了」，意外造成熱烈討論。
(中時電子報)
關鍵字：鍾漢良、Angelababy、孤芳不自賞
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