亞餐薑餅屋創意賽，打造台灣意象。（黃文博攝）

為迎接耶誕節慶，亞洲餐旅學校每年都舉辦薑餅屋創意設計大賽，今年以「台灣意象」為主題。參賽學生除必須構築一座建築場景外，尚需呈現一項具有台灣意象的故事或活動，這是今年比賽難度最高的一部份。

今年參賽者仍以高職1、2年級為主，半個月前開始徵件，共有卅組同學進入決賽，學生將半成品帶至現場修正完成後交評審，30件成品呈現五花八門，各式各樣的台灣意象，有阿里山奮起湖的鐵路便當、有蘭嶼達悟族的飛魚祭、有東港王船祭也有月津八角樓蜂。

最終獲得前三名的分別是，1：月津八角伴蜂炮（國際二甲林亭妏、李冠臻）；2：三合鄉居滿堂春（餐技二乙陳芝霖、王之鈺）；3：歡迎回來（國際二甲李育彤、林予婕）。

評審老師指出學生作品必須都是用現烤的薑餅與糖霜等材料當「建材」與「黏著劑」，要構築較大型的薑餅屋難度甚高，這些學生作品不僅有可看性且必須是全可食性。

亞餐舉辦薑餅屋創意設計大賽今年已邁入第十二屆，從台南古蹟、台灣廟宇、世界建築到今年的台灣印象等不同主題，跳脫傳統聖誕小屋的設計，累積12年的努力學習，學生才能有製作難度較高的大型作品技巧，歷屆參賽作品曾多次獲邀到市府、文化中心及百貨公司等公民營機構展出，供全台南市民觀賞，均獲得高度評價。

亞餐烘焙指導老師陳永富表示，除了配料製作、揉製麵糰等立體烘焙技巧，學生亦要學會蒐圖、比例放樣、紙板製模等建築類技術，學校希望能透過不同領域的整合，讓學生獲得更豐富多元的學習內涵；同時也引領學生探索自己的潛能，找到屬於自己未來的發展方向。

(中時)