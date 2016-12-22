廣豐新天地今起試營運 明年1月12日正式開幕

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廣豐新天地12月22日起試營運。(圖／龍益雲)

廣豐實業在桃園市八德區申設工商綜合區多年終於今(23)日試營運，「廣豐新天地」預訂明年1月12日正式開幕。

桃園市長鄭文燦表示，廣豐新天地經過10年籌備，終於來到開幕階段，商場包括迪卡儂運動廣場、彭園會館、國賓影城等知名企業，也有多家餐飲品牌進駐，預計將吸引廣大人潮，相信將成八德亮點之一，也象徵八德新時代來臨。

鄭文燦也透露廣豐新天地依規定回饋市府公共空間，將在5、6樓約900坪規劃為「市立兒童美術館」，原本預訂明年兒童節開幕，但為豐富設備增設虛擬實境 (VR)、擴增實境(AR)，調整為明年6月開幕，他則仍期勉能趕在母親節前開幕。

鄭文燦說明，兒童美術館將包括兒童閱讀、美術、劇場、繪本、經典閱讀、說故事等區域，並增設VR、AR讓兒童多元體驗，學校也可到此辦理校外活動。

桃園市政府指出，廣豐新天地提供館內汽、機車各1,120格、863格並規劃交通接駁、外部停車場，市府也審議通過交通影響評估報告，交通局在試營運及正式營運期間仍肘會同警察局評估交通情況並修正交通疏運。

(工商)