男攜毒遭盤查開車撞警竄逃 車卡窄巷奔逃遭逮
林姓男子深夜行車忽快忽慢，遭第二分局育才派出所員警巡邏攔檢，竟加速衝撞員警，並在巷內竄逃，不到100公尺自撞民宅圍牆，車子卡在窄巷動彈不得，林男棄車奔逃，遭警制伏逮捕，並查獲K他命毒品9小包。
2名員警日前深夜23時許騎警車在北區進化北路段巡邏，發現25歲林男開車忽慢忽快十分可疑，員警不動聲色尾隨，行經力行路巷口時，林男疑似開錯路迴車，員警認為機不可失停車攔檢，沒想到，林男竟加速衝撞李姓員警與警車，並將車子開進窄巷竄逃。
李姓員警左膝紅腫擦傷，所騎警用機車受損，另名伊姓員警則騎警車續追，不料，林男開車逃逸不到百公尺就自撞民宅圍牆及路邊機車，車子還橫卡在巷弄裡動彈不得，林男棄車奔逃，伊姓警員緊追30公尺將林男壓制逮捕，起獲K他命9小包。
林男自稱因攜帶毒品，看見警察才倉皇開車衝撞企圖逃跑，毒品是他所有，對於撞及民宅及機車受損部分願賠償財損。警方將林男依妨害公務罪及違反毒品危害防制條例移送偵辦。
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(中時)
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