桃園耶誕搖滾夜 葛仲珊畢書盡壓軸

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桃園市政府主辦的「2016桃園耶誕搖滾桃樂夜」演唱會24日平安夜將在中壢區中正公園熱力登場，金曲新人獎嘻哈女王葛仲珊，及情歌王子畢書盡擔任壓軸演出。

桃園市政府為了讓市民有難忘的耶誕夜，今年將在中壢區舉辦音樂會，同時結合10組表演團體輪番演出，還有300頂限量聖誕帽及手作體驗薑餅人，歡迎踴躍參與。

桃園市政府表示，為提供給桃園在地學生樂團更多演出平台，今年特別邀請桃園鐵玫瑰熱音賞歷屆唱作俱佳熱血樂團接力演出。下午4時起有神奇妙妙屋、SADOG、通勤疲勞、遊樂Amuse等得獎樂團，應景改編耶誕歌曲表演與市民同樂。

葛仲珊、畢書盡將擔任壓軸演唱會演出。相關演出訊息，可以查詢桃園市政府文化局網站，或臉書搜尋「2016耶誕搖滾桃樂夜」。1051222

(中央社)