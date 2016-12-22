新版台北觀光護照上路 送多樣免費好康
台北市觀傳局今天宣布推出新版「Taipei Pass台北觀光護照」，內容除有百大店家超值優惠外，票卡可不限次數搭捷運與公車和眾多好康，明年元旦後購買可拿到精美手冊，送完為止。
台北市觀光傳播局表示，2017年新版「Taipei Pass台北觀光護照」遊程暨優惠店家手冊，精心規劃9大主題路線，除主打台北市6條遊程，另推出結合新北市及基隆市景點3條遊程，並呼應2017世大運，搭配介紹世大運場館資訊，還精選百大優惠店家提供超值優惠。
局長簡余晏表示，明年1月1日起只要購買不限天數的「Taipei Pass台北觀光護照」票卡，可不限次數搭捷運與雙北市公車，以及台灣好行4條路線—北投竹子湖線、木柵平溪線、黃金福隆線、皇冠北海岸線。
簡余晏說，2017年新版台北觀光護照手冊透過9條經典路線，深度體驗台北，更運用便利交通路網，串聯新北市與基隆市的大台北行程，除有9條主題遊程，還提供超級精選100家優惠店家優惠券，並配合2017世大運，優惠內容包括知名運動用品、食、宿、遊、購、行。
觀傳局表示，旅客可透過台北旅遊網「Taipei Pass台北觀光護照」專頁，查閱中、英、日版本電子書，網頁整合Google Map搜尋，依運動用品、食、宿、遊、購等分類，導覽所有優惠店家，讓旅客可透過手機版及電腦版網頁輕鬆查詢。
「Taipei Pass台北觀光護照」票卡一日券為新台幣180元、二日券310元、三日券440元、五日券700元及貓纜一日票券350元，在各捷運站及悠遊卡公司台北車站客服中心販售，明年元旦起購買任一票卡，就可免費獲贈超值手冊，送完為止，詳情可上台北旅遊網查詢。1051222
(中央社)
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