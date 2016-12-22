愛書人休閒俱樂部 獲選最佳醫療設計
彰化秀傳醫院利用閒置空間打造成為「愛書人休閒俱樂部」，被美國健康設計雜誌的醫療空間翻修比賽評選為最佳醫療設計獎。
彰化秀傳醫院院長李佩淵指出，空間設計比照國際機場的貴賓室，讓醫院員工有1個舒適的用餐以及休憩環境，也有專屬的休息室以及沐浴室，讓醫師與護士可以小休片刻。
彰化秀傳醫院利用院內的閒置空間設置「愛書人休閒俱樂部」，設計比照國際機場的貴賓室，分為用餐區以及休閒區，另有24小時的專業餐飲人員提供服務，提供3餐以及下午茶與宵夜，讓醫護人員有個休閒放鬆的空間。
李佩淵指出，空間設計以自然為主軸，運用花園、雲朵以及草原等概念，也設有多功能會議室、圖書閱讀區、上網區、按摩區以及專屬的休息室、淋浴區等，員工不管是上班前或下班後都可以來到這裡休息片刻。
李佩淵說，空間被美國健康設計雜誌入選獲得最佳醫療設計獎，未來除了彰化秀傳醫院之外，醫療體系內各院區也都陸續設置愛書人休閒俱樂部空間，提供員工舒適的休閒活動空間。1051222
(中央社)
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