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日本週末長假將至，加上股巿本週創12個月新高，投資人獲利了結，東京股巿今天追隨美國華爾街股巿的腳步收跌。

法新社報導，日經225指數下跌0.09%或16.82點，收19427.67點。東證指數下跌0.07%或1.12點，收1543.82點。（譯者：中央社何宏儒）1051222

(中央社)