北市女警攔查車輛 被拖行2公里後甩落

台北市警局士林分局後港派出所女警今天攔查可能車輛時，對方加速逃逸，女警欲拔汽車鑰匙，被拖行約2公里甩落，警方全力追捕嫌犯中。

士林分局後港派出所女警林雨漩、警員王冠詠今天下午1時40分在士林區監理站執行路檢勤務時，發現一台廂型車可疑，疑似是通緝犯，立即上前攔查，車上有一男一女。

車上人員拒絕受檢，林雨漩伸手進去車內要拔鑰匙，衣服被車門夾住，嫌犯加速將車駛離，林雨漩見狀趕緊趴在引擎蓋上，在重慶北路派出所前被甩下車，隨即嫌犯就逃逸無蹤，林雨漩右腳受到輕傷，還好人無大礙。

士林警分局表示，已啟動攔截圍捕，同時向警察局報告，通報各鄰近分局及國道警察局等協助圍捕該車，並擴大調閱相關路口監視器，持續追緝中。1051222

(中央社)