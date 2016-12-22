南投竹山推好茶 杉林溪茶芳香甘醇
南投縣竹山鎮茶葉種植面積約占全縣18%，其中大鞍里海拔高、氣候溼冷，出產的杉林溪茶很有名，鎮公所今天介紹竹山好茶。
為協助茶農吸收新知技術、推廣地方特色茶和茶文化，竹山鎮公所21日到23日在鎮公所禮堂，舉辦「地方特色茶葉烘焙技術講習及競賽」，今天進一步在竹山鎮竹寮巷馨茗製茶廠，舉行茶葉烘焙人員訓練記者會，為茶葉烘焙技術講習宣傳，讓民眾認識竹山茶優良品質。
鎮長黃丹怡帶領參觀竹山鎮特用作物產銷班第22班的衛生安全製茶廠及製茶流程，現場陳列多種茶製品和茶席布置，茶藝師介紹茶葉品種、茶席概念、泡茶流程，由於季節入冬，今天茶席以冬季為主題，為遠道來訪的客人奉上清香甘醇熱茶，感受竹山人的溫暖與熱情。
黃丹怡說，竹山種植茶葉面積超過1200公頃，約占全縣18%，大鞍里海拔高、氣候溼冷、出產的高山茶氣味芳香、口味甘醇，是全國知名「杉林溪茶」產地，鎮公所民國97年向經濟部智慧財產局申請杉林溪茶產地證明標章，供消費者辨識，也維護鎮內農民權益。
鎮公所農經課長蔡秀旻說，實際在竹山鎮內海拔超過800公尺的農地，種植、生產茶葉的農民、農民團體、法人，都可申請標章；茶葉不得摻雜，且須經合格實驗室檢驗，農藥殘留符合標準，再由茶業改良場評審通過，即可簽訂「申請使用杉林溪茶產地證明標章約定書」，發給證明標章。1051222
(中央社)
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