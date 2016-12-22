外媒：日本「瞌睡文化」是工作勤勞表徵

一個日本代表在國際會議中居眠。(圖/美聯社)

日本地鐵裡常可以看見各式打瞌睡的人群，這對日本人來說再正常不過，而且還常被視為是工作勤奮的表現。人們會這麼想：您肯定是工作太累了吧！

美國《紐約時報》本週報導了日本特有的「瞌睡文化」，也就是日本人喜歡在活動時間小睡的集體現象，這被稱作「居眠」(Inemuri)，也常被翻譯成「在場睡覺」，外國專家布麗吉特．斯蒂格(Brigitte Steger)甚至對此著有專書。

布麗吉特表示，居眠在日本已有千年傳統，其不限於工作場合，甚至在購物商場、咖啡廳、餐館、地鐵，乃至於人行道上的長椅，任一個可安坐處都可能有人小睡片刻。其中，又以通勤列車上最為常見，而且不管裡面的環境有多嘈雜擁擠，這得益於日本的低犯罪率。

居眠之所以如此普遍，與日本人的作息有關，據2015年的當局調查統計，有39.5%的成年人每晚睡眠時間不足六個小時。

對日本人來說，在體力透支或生病的情況還堅持上班工作、參加開會，這種人的勤勞態度備受推崇，因此就算在正式場合不小心打瞌睡，還是會得到旁人的包容與諒解。

此外，有時候人們居眠，不一定代表正在睡覺，閉上眼睛或許只是在給自己構建一個私領域空間。但由於現在智慧型手機普及，人們也得以睜著眼進入私人領域，所以未來居眠的情況或許會逐漸減少。

(中時電子報)