簡任技正遭彈劾 新北工務局：杜絕貪污舞弊
前新北市工務局技正王灌民，接受有業務往來的業者招待至中國深圳等地喝花酒遭監察院彈劾，工務局表示，在2014年案發之初，工務局就已祭出最嚴格手段開鍘，除在第一時間予以停職移送公務員懲戒委員會進行懲戒之外，也主動送交監察院進行後續調查，工務局強調，公務員操守是同仁基本要件，對於違反同仁絕不寬貸，此案開始之初都是由新北市政府主動移送相關單位。
工務局強調，廉潔是公務員的基本要求，也是政府的核心價值，貪腐足以摧毀政府的形象，公務員應堅持廉潔拒絕貪腐，本案在監察院彈劾前，市府就已召開考績會，依法對行為失職人員做出嚴厲處分，絕不寬貸。
工務局重申，本局秉持毋枉毋縱原則，在監察院彈劾前，已追究相關人員行政責任及考核監督不周責任，杜絕弊端發生。除透過裁決彰顯政府不允許公務人員操守有任何污點的決心，也期望各界勿因個案判決影響大多數努力貢獻優秀的公務人員形象。
(中時)
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