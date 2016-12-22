蔡依林分手錦榮 周杰倫公司：不做回應

周杰倫與蔡依林2013年曾在金曲獎上一起頒獎。（圖／中時資料照片）

周杰倫公司對蔡依林分手消息表示不回應。（圖／中時資料照片）

亞洲天后蔡依林（Jolin）今(22日)認和錦榮（Vivian）交往6年的「VJ戀」破局，震驚演藝圈，而蔡依林出道多年，除認和錦榮相戀外，她與天王周杰倫（Jay）的「雙J戀」更是轟動一時，男方還在婚前驚喜邀蔡依林當演唱會嘉賓，雙J同台成為歷史畫面，如今蔡依林恢復單身，周杰倫唱片公司則表示：「不做任何回應」。

蔡依林與周杰倫情纏10多年，周杰倫去年娶昆凌為妻成人夫，蔡依林當時也和錦榮交往穩定，彼此祝福，雙J的糾葛告一段落，兩人2001年經由吳宗憲牽線，合作歌曲《你怎麼連話都說不清楚》擦出愛火，成為歌壇金童玉女，豈料2005年爆周杰倫戀上侯佩岑，才使雙J破局。

蔡依林當時形容和周杰倫「曾經很陌生、曾經很要好」，隨著周侯戀情逝、各覓得幸福，才逐漸將當年往事放下，並在2010年周杰倫演唱會上破冰同台，同年，蔡依林上陶晶瑩廣播節目，打開心防談舊情，坦言對舊情人「曾經恨過，但都過去了」，也很滿意兩人當朋友的現況。

今經紀人承認蔡依林和錦榮已在上月分手，兩人決定這個結果的過程很平和，蔡依林也隨即回到生活軌道，投入工作，據《蘋果日報》報導，求問杰威爾音樂回應，對方說6字：「不做任何回應」。

(中時電子報)