無關不婚主義 Jolin情斷錦榮主因曝光

傳Jolin與錦榮個性差異大，兩人深思熟慮後決定分手。(取自Jolin臉書、錦榮微博)

「后的男人」錦榮日前才高談闊論婚姻觀，今(22日)就驚傳與Jolin已在上個月分手，6年感情破局的消息震驚演藝圈。現在更有媒體指出，兩人分手原因與Jolin不婚主義無關，真的是兩人個性不適合。

Jolin與錦榮情變有跡可循，據《鏡週刊》報導，Jolin今年9月在阿妹經營的A-Bar舉行生日趴，當時男友錦榮缺席，就讓友人感覺怪怪的，更指兩人感情由濃轉淡的關鍵，是因為近2年錦榮多在大陸工作，與女友聚少離多，加上彼此獨立的性格，讓兩人坐下來討論，確定彼此真的不適合，選擇和平分手。

外傳Jolin的不婚主義，成為壓垮這6年戀情的最後一根稻草，週刊也稱，錦榮與Jolin個性不合才是主因，Jolin依舊憧憬婚姻的美好，只是目前暫時沒有結婚的衝動。

(中時電子報)