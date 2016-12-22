華泰名品城2期今開幕 鄭文燦為營運站台背書
華泰名品城2期今 (22)日下午正式開幕，桃園市長鄭文燦也為營運站台背書，強調除是全台唯一且最大的美式購物城，更是桃園市近年規模最大的投資案之一，未來將提供市民更多的消費選擇，也為青埔地區未來發展提供良好的開端。
桃園市政府經濟發展局表示，華泰名品城 (GLORIA OUTLETS) 第一期已引進102個品牌，第二期65個全新品牌進駐，第3、4期預計2019年全數落成，屆時進駐品牌共260家。
鄭文燦強調，機場捷運即將通車，將會是全國第一條全線提供Wi-Fi服務的捷運，同時也串聯桃園國際機場，並聯結到各接駁公車網路，打造智慧便捷生活圈。
桃市府經發局強調，自國泰人壽取得台灣高速鐵路桃園站、機場捷運高鐵桃園 (A18)站「雙鐵共構」的產業專區，市府投資服務中心提供服務已近4年，召開逾30場跨局處協調會議，全力協助釐清各階段法令疑義、簡化相關行政申辦流程，包括都市計畫、環境影響評估、交通影響評估等審議，開發建築物的建造執照、使用執照、消防審查與核發及開幕前的交通維持計畫等，展現桃園市高效率行政服務的友善投資環境。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。