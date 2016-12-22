華泰名品城2期今開幕 鄭文燦為營運站台背書

華泰名品城2期12月22日開幕，桃園市長鄭文燦(右2)也站台背書。(龍益雲攝)

華泰名品城2期今 (22)日下午正式開幕，桃園市長鄭文燦也為營運站台背書，強調除是全台唯一且最大的美式購物城，更是桃園市近年規模最大的投資案之一，未來將提供市民更多的消費選擇，也為青埔地區未來發展提供良好的開端。

桃園市政府經濟發展局表示，華泰名品城 (GLORIA OUTLETS) 第一期已引進102個品牌，第二期65個全新品牌進駐，第3、4期預計2019年全數落成，屆時進駐品牌共260家。

鄭文燦強調，機場捷運即將通車，將會是全國第一條全線提供Wi-Fi服務的捷運，同時也串聯桃園國際機場，並聯結到各接駁公車網路，打造智慧便捷生活圈。

桃市府經發局強調，自國泰人壽取得台灣高速鐵路桃園站、機場捷運高鐵桃園 (A18)站「雙鐵共構」的產業專區，市府投資服務中心提供服務已近4年，召開逾30場跨局處協調會議，全力協助釐清各階段法令疑義、簡化相關行政申辦流程，包括都市計畫、環境影響評估、交通影響評估等審議，開發建築物的建造執照、使用執照、消防審查與核發及開幕前的交通維持計畫等，展現桃園市高效率行政服務的友善投資環境。

(工商)