永和警攔截圍捕演練 民眾直誇：逼真！
「搶劫，把錢拿出來！」新北市永和警分局與板信商業銀行福和分行今（22日）舉行「105年下半年攔截圍捕暨防搶演練」，2名員警假扮歹徒，持手槍及刀械衝入銀行內行搶，2嫌得手後逃逸，警方展開攔截圍捕，過程相當逼真，圍觀民眾還誤以為真的發生搶劫，大讚警方訓練精實。
歹徒得手後往永貞路方向逃逸，警方各所則在各重要路口設下路檢點實施攔截圍捕，而演練過程中，在負責接應的歹徒駕車逃逸後，隨即由勤務指揮中心通報實施攔截圍捕，過程中有歹徒挾持人質丟擲手榴彈激烈抵抗並揚言殺害人質，警方出動快速打擊犯罪特警隊，終將歹徒逮捕到案，演練圓滿結束。
分局長葉爾煙全程陪同督促，希望藉由演練提升各金融機構的防衛意識，並強化線上警網快速應變能力，以便確保民眾財產安全。
葉爾煙指出，警方不遺餘力地落實執行金融機構等財物匯集處所之安全維護，以及反竊（扒）、防搶、防詐騙等宣導工作；另外，當民眾有提領大量現金時，提供免費護鈔服務。
(中時)
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