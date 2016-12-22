口紅浪潮來襲！康是美一年賣掉120萬支

康是美總經理張聰本(左)估明年不畏景氣，業績獲利都會再創新高。(李麗滿攝)

統一集團旗下美麗事業金雞母康是美，今年以來不畏低迷景氣，營業額與淨利同創新高；康是美總經理張聰本強調，強化優質服務與商品優質化都是成長動能之一，其中，因追韓劇所掀起的口紅浪潮，也貢獻良多，截止目前為止，光是口紅就賣了120萬支。

康是美至今全台店點逾400家，因口紅及粉餅挹注，加上風格店均有試妝區等，而使得今年以來彩妝業績成長逾20%，推升總體營收占比已達一成。

明年計畫將持續展店，估改裝新店型至少100家，而會員數現逾300萬，成長兩位數，將同步架構虛擬服務e-shop，目前品項4干多項，估年底擴增至1萬項，明年倍數成長可期。

(工商)