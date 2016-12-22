2016建築10大事件 「建築女皇」猝逝排行首位
忠泰建築文化藝術基金會今公布2016年票選建築十大事件，「建築女皇」Zaha Hadid猝逝排名首位，第二名由忠泰美術館開館和黃聲遠率領田中央遠征歐洲並列。
此外，春節期間台南永康地震維冠金龍大樓倒塌事故，理成營造倒閉導致台北表演藝術中心工程進度懸宕等事件也受到社會關注。政策面部分，被詬病已久的採購法，由吳思瑤立委推動修法，採購制度改革啟動上路。
排名如下：
1. Zaha Hadid榮獲RIBA金獎，爾後於三月份猝逝，享年65歲
2. 忠泰美術館開館首展「HOME 2025想家計劃」集合建築界與產業界共同展出十年後居住提案。
2.黃聲遠率田中央遠征歐洲，「Making Places」巡迴展自芬蘭赫爾辛基啟程
3. 忠泰基金會「給市長的信」展覽，推動建築師向各縣市執政者發聲
4. 臺北表演藝術中心營造廠「理成營造」倒閉
5. 柯比意 十七件建築作品 申請世界遺產成功
6. 台中歌劇院重新開幕，開啟表演藝術場館的各種新討論面向
6.台南永康地震維冠金龍大樓倒塌事故引起建築結構的論戰
7. 東海大學創校校園「文理大道暨週邊建築群」文化資產保存運動
8. 配合執行台北西區門戶計畫，忠孝橋引道 / 三井倉庫 / 建成圓環 拆除
9. 台灣採購法修法由吳思瑤立委推動，採購制度改革啟動上路
9.建築社群以給市長的信模式聯署擋下「瑞龍瀑布」與「拉魯島」設計案
10. Alejandro Aravena獲頒2016普利茲克獎，同年擔任威尼斯建築雙年展策展人
(中時)
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