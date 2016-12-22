全國學生技藝競賽新民高中奪4金手獎
全國工商業類科學生技藝競賽日前落幕，台中市新民高中表現亮眼，共奪下4項金手獎，其中，餐飲服務類的蕭伃晴為了練習削水果基本功，2個月內練習用掉約90斤柑橘類水果；或網頁設計金手獎的賴奕伶出身單親家庭，在媽媽持續鼓勵下、堅定信念練習，終於熬出一片天。
從高二就立定目標要當選手的蕭伃晴說，當時擔任選手助理，看到學長姊們練習，感覺很酷，當下就決定要挑戰技藝競賽，為了當上選手，回家後還自行購買水果練習，賽前2個月更是天天練掉10多顆香吉士等柑橘類水果，就為了能將皮削出理想的形狀。
即便不斷苦練，卻因運刀不順暢，練到手長繭還練不好，讓蕭伃晴遭遇大挫折，她說，當時真的一度想放棄，後來與另名選手拿手機拍下對方練習的情況，再從中找出問題，終於克服瓶頸，順利奪下餐飲服務類第四名。
與媽媽相依為命的賴奕伶從小喜愛畫畫，也因而喜愛上網頁設計，她表示，因軟體支援問題，原本慣用的軟體無法在比賽中使用，賽前一個月一度想放棄，但媽媽不斷鼓勵，又透過網路、書籍自己學習新的軟體，花費2周終於較熟悉系統特效，但競賽時仍一度出錯，還好發現及時補救，才能拿下金手獎。
(中時)
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