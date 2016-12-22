台灣虎航耶誕禮 推出999元日韓機票

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台灣虎航本週推出耶誕節特別促銷，提供優惠的機票促銷價格，凡購買桃園－東京羽田、桃園－名古屋、桃園－大邱、桃園－仙台或高雄－東京成田的任一來回機票，即有機會以回程單段未稅999元的優惠價格入手機票。

台灣虎航表示，銷售期間為12月23日早上10時至26日晚間23時59分為止，搭乘期間則為2017年1月1日至2017年4月30日，優惠機票數量有限，欲購從速。

台虎指出，明年初有農曆年假、二二八連假及清明連假，將為旅遊市場加溫不少。

(中時)