IS仍頑強 土耳其軍在敘北小鎮戰死14人

土耳其與敘利亞反抗軍一起對IS武裝團體作戰，結果在巴卜鎮(al-Bab)與IS的殘存部隊交戰時，打死了138名IS士兵，不過自己也有14名士兵陣亡和33人受傷。

路透社(Reuters)報導，土軍在今年10月份執行代號「幼發拉底河之盾」的反伊斯蘭國作戰，土軍是在敘利亞反抗軍的領路下進入敘利亞，原先認為IS盤据的區域早已被戰機襲擊了無數次，沒想到戰鬥了4個月後，IS仍然有相當的反擊力量，造成土耳其的不小損失。

土耳其軍方發言人說，他們主要是封鎖「達伊沙」(Daesh，IS組織阿拉伯語稱呼)的一切交通補給線，以困死他們的發展。現在達伊沙的槍彈嚴重短缺，但是仍然會採取自殺炸彈的方式反擊。

原先土耳其總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)曾誓言要幫助敘利亞反抗軍打入首都大馬士革，但如今反抗軍的主要據點阿勒頗(Aleppo)反被敘利亞政府軍拿下，因此土耳其改口表示，他們願意促成兩派達成和平協議，以結束敘利亞戰爭。

此處局勢錯綜複雜，土耳其發動幼發拉底之盾，雖然名義上是對抗IS武裝團體，但是安卡拉政府更在乎的是庫德族游擊隊(YPG)，因此他們進入敘利亞作戰，主要是掃蕩操庫德族部隊。這就是12月12日發生在土耳其伊斯坦堡恐怖攻擊的原因。在多方各有盤算，並且目標不一致的情況下，IS仍有很多機會在矛盾中找到空間生存，這就是反恐戰爭最大的困境。

(中時電子報)