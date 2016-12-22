毒鴛鴦組竊盜集團專偷農機具 大湖警夜逮3嫌
苗栗縣卓蘭鎮、大湖鄉等鄉鎮居民多以務農維生，不過日今年11月起，山區工寮陸續傳出多起農機具遭竊案件，大湖警分局組成專案小組全力偵辦，並積極調閱相關監視器與過濾分析後，鎖定以沈姓與潘姓男子為首的竊盜集團嫌涉有重嫌，經專案小組1個多月追緝，21日深夜該竊盜集團查緝到案。
警方循線到台中市東勢區拘捕有竊盜、毀損前科的卓蘭鎮31歲沈姓男子、28歲的潘姓女子、25歲盧姓男子，當場查扣第二級毒品安非他命0.89公克，起出工業用鏈帶條、鏈鋸、切割機、砂輪機、筆電、手錶、大批手工具(板手、起子)等大批失竊贓物。
大湖警分局調查發現該竊盜集團，四處流竄犯案，專挑偏遠山區工寮、住宅為下手目標，以闖空門或破壞門窗方式侵入搜括財物與農機具，得手後伺機變賣換現購賣毒品與生活費花用，行竊地點遍及臺中市東勢區、后里區、苗栗卓蘭鎮、大湖鄉與公館鄉等地，該犯罪集團甚至連自己住家附近住戶也不放過，以相同犯案方式行竊，令被害人恨之入骨。
這次起出大批失竊贓物有待指認，請民眾逕向大湖分局卓蘭分駐所聯繫(04-25892017)，大湖警察分局表示將持續強化勤務作為積極防制宵小外，也協請社區守望相助隊加強巡守，共同發揮守望相助精神。
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(中時)
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