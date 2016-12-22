國民黨工監院陳情 控金管會怠忽職守

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國民黨黨工自救會認為金管會、銀行局怠忽職守，縱容黨產會以違法違憲手段下令銀行止付國民黨9張台銀支票及凍結在永豐銀行的帳戶，今天前往監察院陳情，由輪值監委蔡培村受理。

國民黨黨工自救會在行政院不當黨產處理委員會外靜坐抗議多天，今天下午在國民黨新媒體部主任周柏吟率領下，前往監察院抗議並陳情。

周柏吟表示，金融監督管理委員會及銀行局本應維持金融市場的穩定，確保票據市場的流通，但對於黨產會違憲違法下令止付國民黨持有9張台銀支票及凍結永豐銀行帳戶，毫無作為。

他表示，台支本票不等同現金嗎？如果不能相信銀行票據，民眾還能信什麼？希望監察院調查，督促金管會與銀行局，解凍國民黨支票與帳戶，讓國民黨能支付黨工薪水。

周柏吟也呼籲國民黨告永豐銀行與台灣銀行，解決黨工薪資問題，讓黨工好過年。1051222

(中央社)